Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat am Montagnachmittag auf grünem Terrain

Die Aktie von Beyond Meat zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt wies die Beyond Meat-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 1,4 Prozent auf 3,37 USD nach oben.

Die Beyond Meat-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:52 Uhr 1,4 Prozent im Plus bei 3,37 USD. Den Tageshöchststand markierte die Beyond Meat-Aktie bei 3,46 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 3,32 USD. Bisher wurden heute 72.530 Beyond Meat-Aktien gehandelt.

Am 10.08.2024 erreichte der Anteilsschein mit 9,24 USD ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Beyond Meat-Aktie somit 63,58 Prozent niedriger. Am 09.05.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 2,23 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Beyond Meat-Aktie mit einem Verlust von 33,88 Prozent wieder erreichen.

Am 07.05.2025 lud Beyond Meat zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2025 endete. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,69 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,84 USD je Aktie erzielt worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 9,09 Prozent auf 68,73 Mio. USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 75,60 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die Beyond Meat-Bilanz für Q2 2025 wird am 12.08.2025 erwartet.

Der Verlust 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -1,739 USD je Beyond Meat-Aktie belaufen.

