Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat am Nachmittag mit positiven Vorzeichen

13.05.25 16:09 Uhr

Die Aktie von Beyond Meat zählt am Dienstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Beyond Meat zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 3,2 Prozent auf 2,39 USD.

Im NASDAQ-Handel gewannen die Beyond Meat-Papiere um 15:52 Uhr 3,2 Prozent. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Beyond Meat-Aktie bisher bei 2,40 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 2,31 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 77.732 Beyond Meat-Aktien. Der Anteilsschein kletterte am 15.05.2024 auf bis zu 10,30 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 331,87 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 09.05.2025 bei 2,23 USD. Abschläge von 6,71 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken. Beyond Meat veröffentlichte am 07.05.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,69 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Beyond Meat ein Ergebnis je Aktie von -0,84 USD vermeldet. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 9,09 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 75,60 Mio. USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 68,73 Mio. USD. Die Beyond Meat-Bilanz für Q2 2025 wird am 12.08.2025 erwartet. Experten prognostizieren für das Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -1,676 USD je Beyond Meat-Aktie. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Beyond Meat-Aktie Ausblick: Beyond Meat präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel Ausblick: Beyond Meat legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor Beyond Meat bleibt in der Verlustzone stecken: Beyond Meat-Aktie tiefrot

