Beyond Meat Aktie News: Investoren trennen sich am Nachmittag vermehrt von Beyond Meat

Die Aktie von Beyond Meat gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Beyond Meat-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 7,03 USD.

Das Papier von Beyond Meat befand sich um 15:53 Uhr im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 0,3 Prozent auf 7,03 USD ab. Bei 6,98 USD markierte die Beyond Meat-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 7,02 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 57.066 Beyond Meat-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 15.07.2023 bei 19,24 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Beyond Meat-Aktie mit einem Kursplus von 173,68 Prozent wieder erreichen. Am 27.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 5,58 USD. Mit einem Kursverlust von 20,63 Prozent würde die Beyond Meat-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Zuletzt erhielten Beyond Meat-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.

Beyond Meat ließ sich am 08.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,84 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,92 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 18,04 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 92,24 Mio. USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 75,60 Mio. USD.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte Beyond Meat am 01.08.2024 präsentieren.

Experten prognostizieren für das Jahr 2024 einen Verlust in Höhe von -2,245 USD je Beyond Meat-Aktie.

