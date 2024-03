Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat zieht am Vormittag an

Beyond Meat im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Beyond Meat. Die Beyond Meat-Aktie stieg im NASDAQ Bsc-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 2,4 Prozent auf 8,43 USD.

Die Beyond Meat-Aktie notierte im NASDAQ Bsc-Handel um 09:01 Uhr in Grün und gewann 2,4 Prozent auf 8,43 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ Bsc-Handel 258 Beyond Meat-Aktien.

Bei 19,24 USD markierte der Titel am 15.07.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die Beyond Meat-Aktie damit 56,19 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 27.10.2023 (5,58 USD). Der derzeitige Kurs der Beyond Meat-Aktie liegt somit 51,08 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Beyond Meat-Aktie.

Beyond Meat ließ sich am 27.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -2,40 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Beyond Meat -1,05 USD je Aktie generiert. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 7,83 Prozent auf 73,68 USD. Im Vorjahresviertel hatte Beyond Meat 79,94 USD umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte Beyond Meat am 01.08.2024 präsentieren.

2024 dürfte Beyond Meat einen Verlust von -2,373 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.net

