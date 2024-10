Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat präsentiert sich am Dienstagnachmittag fester

Aktie im Blick

Die Aktie von Beyond Meat zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die Beyond Meat-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 1,9 Prozent auf 6,76 USD zu.

Das Papier von Beyond Meat legte um 15:53 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 1,9 Prozent auf 6,76 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Beyond Meat-Aktie bisher bei 6,76 USD. Bei 6,62 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 29.752 Beyond Meat-Aktien.

Am 29.02.2024 markierte das Papier bei 12,09 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Beyond Meat-Aktie liegt somit 44,13 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 06.08.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 5,13 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 24,06 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Beyond Meat am 07.08.2024. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,53 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,83 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beyond Meat hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 93,19 Mio. USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 8,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 102,15 Mio. USD erwirtschaftet worden waren.

Die kommende Q3 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 06.11.2024 veröffentlicht.

Experten gehen davon aus, dass Beyond Meat im Jahr 2024 -2,205 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

