Beyond Meat Aktie News: Anleger greifen bei Beyond Meat am Nachmittag zu

So entwickelt sich Beyond Meat

Die Aktie von Beyond Meat gehört am Montagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt ging es für das Beyond Meat-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 4,7 Prozent auf 3,31 USD.

Die Beyond Meat-Aktie konnte um 15:52 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 4,7 Prozent auf 3,31 USD. Die Beyond Meat-Aktie zog in der Spitze bis auf 3,32 USD an. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 3,17 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 58.569 Beyond Meat-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 10.08.2024 bei 9,24 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Beyond Meat-Aktie mit einem Kursplus von 179,15 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 2,23 USD am 09.05.2025. Abschläge von 32,78 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Am 07.05.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,69 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,84 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 68,73 Mio. USD, gegenüber 75,60 Mio. USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 9,09 Prozent präsentiert.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 12.08.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Analysten gehen davon aus, dass Beyond Meat 2025 einen Verlust in Höhe von -1,739 USD je Aktie ausweisen dürften.

