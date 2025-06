Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat am Nachmittag mit Abschlägen

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Beyond Meat. Die Beyond Meat-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 1,2 Prozent auf 3,26 USD ab.

Die Beyond Meat-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:52 Uhr mit Abschlägen von 1,2 Prozent bei 3,26 USD. Die Abwärtsbewegung der Beyond Meat-Aktie ging bis auf 3,26 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 3,26 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 73.821 Beyond Meat-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 9,24 USD erreichte der Titel am 10.08.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Beyond Meat-Aktie ist somit 183,44 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 09.05.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 2,23 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 31,75 Prozent könnte die Beyond Meat-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Beyond Meat am 07.05.2025 vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,69 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Beyond Meat -0,84 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite hat Beyond Meat im vergangenen Quartal 68,73 Mio. USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 9,09 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Beyond Meat 75,60 Mio. USD umsetzen können.

Beyond Meat wird die nächste Bilanz für Q2 2025 voraussichtlich am 12.08.2025 vorlegen.

Analysten gehen davon aus, dass Beyond Meat 2025 einen Verlust in Höhe von -1,739 USD je Aktie ausweisen dürften.

