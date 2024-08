Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat zeigt sich am Nachmittag fester

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Beyond Meat zählt am Mittwochnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Beyond Meat zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 1,4 Prozent auf 6,13 USD.

Die Beyond Meat-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,4 Prozent auf 6,13 USD. Die Beyond Meat-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 6,16 USD aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 6,06 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 36.074 Beyond Meat-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 30.08.2023 bei 12,52 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 104,41 Prozent über dem aktuellen Kurs der Beyond Meat-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 5,13 USD am 06.08.2024. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 16,24 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Beyond Meat-Aktie.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Beyond Meat-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Beyond Meat am 07.08.2024 vor. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,53 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,83 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 93,19 Mio. USD – das entspricht einem Minus von 8,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 102,15 Mio. USD in den Büchern gestanden hatten.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.11.2024 erfolgen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Beyond Meat einen Verlust von -2,211 USD je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

