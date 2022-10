Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat am Nachmittag im Tiefenrausch

Die Aktie notierte um 04:22 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 5,6 Prozent auf 12,73 EUR. In der Spitze büßte die Beyond Meat-Aktie bis auf 12,73 EUR ein. Zur Startglocke stand der Titel bei 13,30 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 2.387 Beyond Meat-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 23.10.2021 auf bis zu 94,33 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 86,51 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 12,73 EUR am 21.10.2022. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 0,00 Prozent.

Beyond Meat veröffentlichte am 04.08.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -1,53 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Beyond Meat -0,31 USD je Aktie generiert. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 1,60 Prozent auf 147,04 USD. Im Vorjahresviertel hatte Beyond Meat 149,43 USD umgesetzt.

Die kommende Q3 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 09.11.2022 veröffentlicht. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2023-Bilanz auf den 08.11.2023.

Laut Analysten dürfte Beyond Meat im Jahr 2022 einen Verlust in Höhe von -5,247 USD einfahren.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Sundry Photography / Shutterstock.com