Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat gibt am Nachmittag nach

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Beyond Meat. Zuletzt fiel die Beyond Meat-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 2,3 Prozent auf 3,35 USD ab.

Das Papier von Beyond Meat befand sich um 15:51 Uhr im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 2,3 Prozent auf 3,35 USD ab. Das Tagestief markierte die Beyond Meat-Aktie bei 3,32 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 3,38 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 42.450 Beyond Meat-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 9,24 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (10.08.2024). Der derzeitige Kurs der Beyond Meat-Aktie liegt somit 63,74 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 09.05.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 2,23 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 33,58 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Am 07.05.2025 äußerte sich Beyond Meat zu den Kennzahlen des am 31.03.2025 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,69 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,84 USD erwirtschaftet worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 68,73 Mio. USD – eine Minderung von 9,09 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 75,60 Mio. USD eingefahren.

Die Kennzahlen für Q2 2025 dürfte Beyond Meat am 12.08.2025 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Beyond Meat im Jahr 2025 -1,739 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

