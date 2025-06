Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat am Freitagnachmittag mit Abschlägen

Kursverlauf

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Beyond Meat. Die Beyond Meat-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 3,36 USD abwärts.

Die Aktie verlor um 15:51 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 1,0 Prozent auf 3,36 USD. Die Beyond Meat-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 3,34 USD ab. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 3,40 USD. Der Tagesumsatz der Beyond Meat-Aktie belief sich zuletzt auf 100.030 Aktien.

Bei 9,24 USD erreichte der Titel am 10.08.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Beyond Meat-Aktie 175,41 Prozent zulegen. Am 09.05.2025 gab der Anteilsschein bis auf 2,23 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Beyond Meat-Aktie mit einem Verlust von 33,68 Prozent wieder erreichen.

Beyond Meat ließ sich am 07.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,69 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,84 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 9,09 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 68,73 Mio. USD. Im Vorjahreszeitraum waren 75,60 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Am 12.08.2025 dürfte die Q2 2025-Bilanz von Beyond Meat veröffentlicht werden.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -1,739 USD je Beyond Meat-Aktie in den Büchern stehen.

