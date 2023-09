Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat am Montagmittag mit Abschlägen

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Beyond Meat gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ Bsc-Sitzung 1,5 Prozent auf 9,42 USD.

Die Aktie notierte um 10:18 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ Bsc-Handel verbilligte sie sich um 1,5 Prozent auf 9,42 USD. Von der Beyond Meat-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 5.725 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 22,87 USD. Dieser Kurs wurde am 25.02.2023 erreicht. 142,78 Prozent Plus fehlen der Beyond Meat-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 22.09.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 9,41 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 0,11 Prozent könnte die Beyond Meat-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Beyond Meat-Aktie bei 11,67 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Beyond Meat am 07.08.2023. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,83 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -1,53 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 30,53 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 102,15 USD. Im Vorjahreszeitraum waren 147,04 USD in den Büchern gestanden.

Beyond Meat wird die nächste Bilanz für Q3 2023 voraussichtlich am 08.11.2023 vorlegen.

Der Verlust 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -3,337 USD je Beyond Meat-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Beyond Meat-Aktie

Beyond Meat verringert Verluste und enttäuscht bei den Erlösen

Ausblick: Beyond Meat legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Beyond Meat-Aktie notiert NASDAQ-Handel dennoch im Minus: Beyond Meat mit Umsatzplus