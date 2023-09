Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat am Montagnachmittag mit roten Vorzeichen

Notierung im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Beyond Meat. Die Beyond Meat-Aktie gab im NASDAQ Bsc-Handel zuletzt um 1,2 Prozent auf 9,45 USD nach.

Die Beyond Meat-Aktie notierte im NASDAQ Bsc-Handel um 16:08 Uhr mit Abschlägen von 1,2 Prozent bei 9,45 USD. Im Tief verlor die Beyond Meat-Aktie bis auf 9,28 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 9,40 USD. Von der Beyond Meat-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 229.532 Stück gehandelt.

Bei 22,87 USD markierte der Titel am 25.02.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Beyond Meat-Aktie mit einem Kursplus von 142,01 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 9,28 USD am 25.09.2023. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 1,80 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Beyond Meat-Aktie.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 11,67 USD für die Beyond Meat-Aktie.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Beyond Meat am 07.08.2023 vor. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,83 USD gegenüber -1,53 USD im Vorjahresquartal verkündet. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 30,53 Prozent zurück. Hier wurden 102,15 USD gegenüber 147,04 USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Beyond Meat-Bilanz für Q3 2023 wird am 08.11.2023 erwartet.

Experten prognostizieren für das Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -3,337 USD je Beyond Meat-Aktie.

