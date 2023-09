Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat am Vormittag gesucht

Notierung im Fokus

Die Aktie von Beyond Meat gehört am Montagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Im Tradegate-Handel gewannen die Beyond Meat-Papiere zuletzt 0,7 Prozent.

Um 08:00 Uhr ging es für das Beyond Meat-Papier aufwärts. Im Tradegate-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 8,98 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Beyond Meat-Aktie bei 8,98 EUR. Mit einem Wert von 8,98 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via Tradegate 866 Beyond Meat-Aktien umgesetzt.

Bei 21,62 EUR erreichte der Titel am 24.02.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 140,73 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 22.09.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 8,85 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Beyond Meat-Aktie ist somit 1,44 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Beyond Meat-Aktie bei 11,67 USD.

Die Zahlen des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Beyond Meat am 07.08.2023. Beyond Meat vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,83 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -1,53 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 30,53 Prozent zurück. Hier wurden 102,15 USD gegenüber 147,04 USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 08.11.2023 erfolgen.

2023 dürfte Beyond Meat einen Verlust von -3,337 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

