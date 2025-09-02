BigBearai Aktie News: BigBearai tendiert am Abend tiefer
Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von BigBearai. Zuletzt fiel die BigBearai-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 1,8 Prozent auf 4,93 USD ab.
Die BigBearai-Aktie gab im New York-Handel um 20:08 Uhr um 1,8 Prozent auf 4,93 USD nach. Die größten Abgaben verzeichnete die BigBearai-Aktie bis auf 4,90 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 5,00 USD. Zuletzt wurden via New York 1.523.456 BigBearai-Aktien umgesetzt.
Der Anteilsschein kletterte am 14.02.2025 auf bis zu 10,33 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 109,53 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.09.2024 bei 1,29 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 73,83 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BigBearai-Aktie.
Am 11.08.2025 äußerte sich BigBearai zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,71 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,05 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 18,38 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 32,47 Mio. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 39,78 Mio. USD US-Dollar umgesetzt.
Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 05.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.
Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2025 -1,103 USD je Aktie in den BigBearai-Büchern.
