BigBearai Aktie News: BigBearai am Abend im Tiefenrausch

03.10.25 20:24 Uhr
BigBearai Aktie News: BigBearai am Abend im Tiefenrausch

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von BigBearai. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 5,0 Prozent auf 6,91 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BigBear.ai
6,08 EUR -0,04 EUR -0,72%
Die BigBearai-Aktie notierte im New York-Handel um 20:08 Uhr mit Abschlägen von 5,0 Prozent bei 6,91 USD. Zwischenzeitlich weitete die BigBearai-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 6,91 USD aus. Bei 7,33 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Bisher wurden via New York 5.470.112 BigBearai-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 10,33 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (14.02.2025). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 49,60 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 04.10.2024 bei 1,38 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BigBearai-Aktie 80,01 Prozent sinken.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte BigBearai am 11.08.2025. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,71 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,05 USD erwirtschaftet worden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 18,38 Prozent auf 32,47 Mio. USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 39,78 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Am 05.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2025 -1,103 USD je Aktie in den BigBearai-Büchern.

Redaktion finanzen.net

