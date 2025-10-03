BigBearai Aktie News: BigBearai am Freitagnachmittag tiefer

Notierung im Fokus

Die Aktie von BigBearai gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die BigBearai-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 1,1 Prozent auf 7,19 USD ab.

Die BigBearai-Aktie wies um 15:52 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 7,19 USD abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die BigBearai-Aktie bis auf 7,17 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 7,33 USD. Bisher wurden via New York 1.525.159 BigBearai-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 10,33 USD erreichte der Titel am 14.02.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der BigBearai-Aktie liegt somit 30,40 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 04.10.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 1,38 USD ab. Mit einem Abschlag von mindestens 80,81 Prozent könnte die BigBearai-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Am 11.08.2025 hat BigBearai in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,71 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das BigBearai ein Ergebnis je Aktie von -0,05 USD vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat BigBearai in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 18,38 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 32,47 Mio. USD im Vergleich zu 39,78 Mio. USD im Vorjahresquartal.

Am 05.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2025 -1,103 USD je Aktie in den BigBearai-Büchern.

