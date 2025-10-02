DAX24.389 +1,1%Est505.643 +1,1%MSCI World4.317 -0,1%Top 10 Crypto16,39 +0,5%Nas22.774 +0,1%Bitcoin101.685 +0,8%Euro1,1695 -0,3%Öl64,53 -1,4%Gold3.832 -0,9%
Blick auf BigBearai-Kurs

BigBearai Aktie News: BigBearai am Nachmittag gesucht

02.10.25 16:10 Uhr
BigBearai Aktie News: BigBearai am Nachmittag gesucht

02.10.25 16:10 Uhr

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von BigBearai. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 1,2 Prozent auf 7,07 USD zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BigBear.ai
6,10 EUR 0,19 EUR 3,18%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:53 Uhr konnte die Aktie von BigBearai zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 1,2 Prozent auf 7,07 USD. In der Spitze gewann die BigBearai-Aktie bis auf 7,18 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 7,12 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 2.303.164 BigBearai-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 14.02.2025 bei 10,33 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die BigBearai-Aktie derzeit noch 46,21 Prozent Luft nach oben. Am 03.10.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 1,37 USD. Mit einem Kursverlust von 80,61 Prozent würde die BigBearai-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte BigBearai am 11.08.2025. BigBearai vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,71 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,05 USD je Aktie erwirtschaftet. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 18,38 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 39,78 Mio. USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 32,47 Mio. USD.

Voraussichtlich am 05.11.2025 dürfte BigBearai Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren.

Experten gehen davon aus, dass BigBearai im Jahr 2025 -1,103 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BigBearai-Aktie

