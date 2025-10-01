DAX24.114 +1,0%Est505.581 +0,9%MSCI World4.323 +0,4%Top 10 Crypto16,25 +2,5%Nas22.763 +0,5%Bitcoin100.092 +3,0%Euro1,1735 ±-0,0%Öl65,52 -2,3%Gold3.865 +0,2%
BigBearai Aktie News: BigBearai am Mittwochabend fester

01.10.25 20:24 Uhr
BigBearai Aktie News: BigBearai am Mittwochabend fester

Die Aktie von BigBearai gehört am Mittwochabend zu den erfolgreicheren des Tages. Die BigBearai-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 4,1 Prozent im Plus bei 6,79 USD.

Um 20:08 Uhr konnte die Aktie von BigBearai zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 4,1 Prozent auf 6,79 USD. Kurzfristig markierte die BigBearai-Aktie bei 7,03 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 6,55 USD. Der Tagesumsatz der BigBearai-Aktie belief sich zuletzt auf 8.800.080 Aktien.

Bei 10,33 USD markierte der Titel am 14.02.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 52,14 Prozent könnte die BigBearai-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 02.10.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 1,36 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BigBearai-Aktie 79,97 Prozent sinken.

BigBearai ließ sich am 11.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,71 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,05 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 32,47 Mio. USD – das entspricht einem Minus von 18,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 39,78 Mio. USD in den Büchern gestanden hatten.

BigBearai wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 05.11.2025 vorlegen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass BigBearai einen Verlust von -1,103 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

