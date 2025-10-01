BigBearai Aktie News: BigBearai steigt am Mittwochnachmittag

Kursentwicklung

Die Aktie von BigBearai gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die BigBearai-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,4 Prozent auf 6,61 USD.

Die BigBearai-Aktie notierte im New York-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 1,4 Prozent auf 6,61 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die BigBearai-Aktie bisher bei 6,64 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 6,55 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.428.583 BigBearai-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 10,33 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (14.02.2025). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 56,28 Prozent hinzugewinnen. Bei 1,36 USD erreichte der Anteilsschein am 02.10.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BigBearai-Aktie 79,43 Prozent sinken.

Am 11.08.2025 äußerte sich BigBearai zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,71 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das BigBearai ein Ergebnis je Aktie von -0,05 USD vermeldet. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 18,38 Prozent zurück. Hier wurden 32,47 Mio. USD gegenüber 39,78 Mio. USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 05.11.2025 veröffentlicht.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2025 ein EPS von --1,103 USD je BigBearai-Aktie.

