Kurs der BigBearai

BigBearai Aktie News: BigBearai am Abend mit Aufschlag

02.10.25 20:24 Uhr
BigBearai Aktie News: BigBearai am Abend mit Aufschlag

Die Aktie von BigBearai zählt am Donnerstagabend zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt ging es für das BigBearai-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 4,3 Prozent auf 7,28 USD.

Um 20:08 Uhr sprang die BigBearai-Aktie im New York-Handel an und legte um 4,3 Prozent auf 7,28 USD zu. Die BigBearai-Aktie zog in der Spitze bis auf 7,36 USD an. Den New York-Handel startete das Papier bei 7,12 USD. Zuletzt wurden via New York 9.956.246 BigBearai-Aktien umgesetzt.

Am 14.02.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 10,33 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 41,90 Prozent Plus fehlen der BigBearai-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 03.10.2024 gab der Anteilsschein bis auf 1,37 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 81,18 Prozent würde die BigBearai-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte BigBearai am 11.08.2025 vor. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,71 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,05 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat BigBearai im vergangenen Quartal 32,47 Mio. USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 18,38 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte BigBearai 39,78 Mio. USD umsetzen können.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 05.11.2025 erwartet.

Experten prognostizieren für das Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -1,103 USD je BigBearai-Aktie.

Redaktion finanzen.net

