BigBearai Aktie News: BigBearai am Abend im Plus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagabend der Anteilsschein von BigBearai. Zuletzt ging es für das BigBearai-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 2,1 Prozent auf 7,58 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von BigBearai nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 20:08 Uhr 2,1 Prozent auf 7,58 USD. Die BigBearai-Aktie zog in der Spitze bis auf 7,83 USD an. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 7,65 USD. Bisher wurden via New York 4.797.568 BigBearai-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 14.02.2025 auf bis zu 10,33 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die BigBearai-Aktie somit 26,67 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 1,51 USD. Dieser Wert wurde am 07.11.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die BigBearai-Aktie mit einem Verlust von 80,07 Prozent wieder erreichen.

BigBearai ließ sich am 11.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,71 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,05 USD je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat BigBearai in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 18,38 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 32,47 Mio. USD. Im Vorjahresviertel waren 39,78 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Am 10.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Veröffentlichung der BigBearai-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 11.11.2026.

Experten gehen davon aus, dass BigBearai im Jahr 2025 -1,103 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

