BigBearai Aktie News: BigBearai reagiert am Montagnachmittag positiv

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von BigBearai. Zuletzt stieg die BigBearai-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 3,1 Prozent auf 7,65 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BigBear.ai
6,59 EUR 0,17 EUR 2,62%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie legte um 15:53 Uhr in der New York-Sitzung 3,1 Prozent auf 7,65 USD zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die BigBearai-Aktie bei 7,76 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 7,65 USD. Der Tagesumsatz der BigBearai-Aktie belief sich zuletzt auf 1.473.149 Aktien.

Bei 10,33 USD markierte der Titel am 14.02.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die BigBearai-Aktie derzeit noch 35,03 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.11.2024 (1,51 USD). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 80,26 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte BigBearai am 11.08.2025 vor. Das EPS lag bei -0,71 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,05 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 18,38 Prozent auf 32,47 Mio. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 39,78 Mio. USD gelegen.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte BigBearai am 10.11.2025 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 11.11.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass BigBearai einen Verlust von -1,103 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BigBearai-Aktie

