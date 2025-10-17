BigBearai Aktie News: BigBearai bricht am Freitagabend ein

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von BigBearai gehört am Freitagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 6,2 Prozent auf 7,22 USD.

Die BigBearai-Aktie notierte im New York-Handel um 20:07 Uhr mit Abschlägen von 6,2 Prozent bei 7,22 USD. Die BigBearai-Aktie sank bis auf 7,10 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 7,50 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 4.581.393 BigBearai-Aktien.

Am 14.02.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 10,33 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die BigBearai-Aktie damit 30,11 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 1,51 USD erreichte der Anteilsschein am 07.11.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der BigBearai-Aktie ist somit 79,09 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Am 11.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,71 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,05 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 18,38 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 39,78 Mio. USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 32,47 Mio. USD.

Am 05.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von BigBearai veröffentlicht werden.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem BigBearai-Verlust in Höhe von -1,103 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BigBearai-Aktie

Bilanzen und Termine: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison

BigBear.ai-Aktie im Sinkflug: Zahlen von BigBear.ai enttäuschen

Ausblick: BigBear.ai präsentiert Quartalsergebnisse