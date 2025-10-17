BigBearai Aktie News: BigBearai verliert am Freitagnachmittag

Kursverlauf

Die Aktie von BigBearai gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die BigBearai-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 3,9 Prozent auf 7,40 USD abwärts.

Um 15:53 Uhr ging es für die BigBearai-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 3,9 Prozent auf 7,40 USD. Zwischenzeitlich weitete die BigBearai-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 7,28 USD aus. Den Handelstag beging das Papier bei 7,50 USD. Der Tagesumsatz der BigBearai-Aktie belief sich zuletzt auf 1.749.213 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 10,33 USD. Dieser Kurs wurde am 14.02.2025 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 39,59 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.11.2024 bei 1,51 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die BigBearai-Aktie 390,07 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

BigBearai gewährte am 11.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,71 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,05 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 18,38 Prozent auf 32,47 Mio. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 39,78 Mio. USD gelegen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte BigBearai am 05.11.2025 präsentieren.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -1,103 USD je BigBearai-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BigBearai-Aktie

Bilanzen und Termine: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison

BigBear.ai-Aktie im Sinkflug: Zahlen von BigBear.ai enttäuschen

Ausblick: BigBear.ai präsentiert Quartalsergebnisse