BigBearai Aktie News: BigBearai am Nachmittag mit roter Tendenz

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von BigBearai. Die BigBearai-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt mit Abschlägen von 2,8 Prozent bei 6,66 USD.

Das Papier von BigBearai gab in der New York-Sitzung ab. Um 15:53 Uhr ging es um 2,8 Prozent auf 6,66 USD abwärts. Die BigBearai-Aktie gab in der Spitze bis auf 6,32 USD nach. Bei 6,70 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 3.459.561 BigBearai-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 10,33 USD erreichte der Titel am 14.02.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 55,11 Prozent über dem aktuellen Kurs der BigBearai-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 02.10.2024 bei 1,36 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 79,58 Prozent.

Am 11.08.2025 lud BigBearai zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,71 USD gegenüber -0,05 USD im Vorjahresquartal verkündet. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 18,38 Prozent zurück. Hier wurden 32,47 Mio. USD gegenüber 39,78 Mio. USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Am 05.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von BigBearai veröffentlicht werden.

Experten gehen davon aus, dass BigBearai im Jahr 2025 -1,103 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

