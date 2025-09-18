BigBearai Aktie News: BigBearai tendiert am Freitagnachmittag fester

Kursentwicklung

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von BigBearai. Im New York-Handel gewannen die BigBearai-Papiere zuletzt 3,7 Prozent.

Die BigBearai-Aktie konnte um 15:53 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 3,7 Prozent auf 6,51 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die BigBearai-Aktie bei 6,57 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 6,31 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 2.257.634 BigBearai-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (10,33 USD) erklomm das Papier am 14.02.2025. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die BigBearai-Aktie derzeit noch 58,68 Prozent Luft nach oben. Am 02.10.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 1,36 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 79,11 Prozent.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte BigBearai am 11.08.2025. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,71 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,05 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 18,38 Prozent auf 32,47 Mio. USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 39,78 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 05.11.2025 veröffentlicht.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass BigBearai 2025 einen Verlust in Höhe von -1,103 USD ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

