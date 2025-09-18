BigBearai Aktie News: BigBearai am Abend stark gefragt

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von BigBearai. Das Papier von BigBearai legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 8,2 Prozent auf 6,80 USD.

Das Papier von BigBearai legte um 20:08 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 8,2 Prozent auf 6,80 USD. Bei 6,93 USD erreichte die BigBearai-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 6,31 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 8.634.239 BigBearai-Aktien.

Bei 10,33 USD erreichte der Titel am 14.02.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 52,02 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 1,36 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (02.10.2024). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BigBearai-Aktie derzeit noch 79,99 Prozent Luft nach unten.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte BigBearai am 11.08.2025. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,71 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,05 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 18,38 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 32,47 Mio. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 39,78 Mio. USD US-Dollar umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 05.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Experten gehen davon aus, dass BigBearai im Jahr 2025 -1,103 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

