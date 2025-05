BIGG Digital Assets Aktie News: BIGG Digital Assets legt am Nachmittag zu

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von BIGG Digital Assets gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die BIGG Digital Assets-Aktie im Tradegate-Handel an und legte um 2,9 Prozent auf 0,070 EUR zu.

Das Papier von BIGG Digital Assets konnte um 15:56 Uhr klettern und stieg im Tradegate-Handel um 2,9 Prozent auf 0,070 EUR. In der Spitze gewann die BIGG Digital Assets-Aktie bis auf 0,071 EUR. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 0,064 EUR. Zuletzt wechselten via Tradegate 53.700 BIGG Digital Assets-Aktien den Besitzer.

Am 10.12.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 0,178 EUR an. Der derzeitige Kurs der BIGG Digital Assets-Aktie liegt somit 60,718 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 0,053 EUR fiel das Papier am 07.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 23,714 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte BIGG Digital Assets am 28.11.2024. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,03 CAD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte BIGG Digital Assets ebenfalls 0,00 CAD je Aktie eingebüßt. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 2,29 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 2,13 Mio. CAD. Im Vorjahreszeitraum waren 2,18 Mio. CAD in den Büchern gestanden.

Der Verlust 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,050 CAD je BIGG Digital Assets-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net