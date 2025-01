BIGG Digital Assets Aktie News: Investoren fliehen am Mittag aus BIGG Digital Assets

Kursverlauf

Die Aktie von BIGG Digital Assets gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der Tradegate-Sitzung 6,1 Prozent auf 0,117 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die BIGG Digital Assets-Aktie notierte im Tradegate-Handel um 11:48 Uhr mit Abschlägen von 6,1 Prozent bei 0,117 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die BIGG Digital Assets-Aktie bis auf 0,117 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 0,124 EUR. Zuletzt wechselten via Tradegate 65.467 BIGG Digital Assets-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 0,270 EUR erreichte der Titel am 11.01.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die BIGG Digital Assets-Aktie mit einem Kursplus von 129,557 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 0,077 EUR. Dieser Wert wurde am 05.08.2024 erreicht. Derzeit notiert die BIGG Digital Assets-Aktie damit 53,464 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Am 29.11.2024 lud BIGG Digital Assets zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2024 endete. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,03 CAD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte BIGG Digital Assets ebenfalls -0,02 CAD je Aktie eingebüßt. Im abgelaufenen Quartal hat BIGG Digital Assets 2,13 Mio. CAD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 47,92 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,44 Mio. CAD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird am 05.05.2025 erwartet.

In der Bilanz 2024 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,050 CAD je BIGG Digital Assets-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.net