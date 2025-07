BIGG Digital Assets Aktie News: BIGG Digital Assets zieht am Mittag deutlich an

Kursverlauf

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von BIGG Digital Assets. Die Aktie legte zuletzt in der Tradegate-Sitzung 18,0 Prozent auf 0,085 EUR zu.

Im Tradegate-Handel gewannen die BIGG Digital Assets-Papiere um 11:57 Uhr 18,0 Prozent. Zwischenzeitlich stieg die BIGG Digital Assets-Aktie sogar auf 0,085 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 0,079 EUR. Zuletzt wechselten via Tradegate 43.972 BIGG Digital Assets-Aktien den Besitzer.

Am 10.12.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 0,178 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 110,638 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.04.2025 bei 0,053 EUR. Mit einem Kursverlust von 36,879 Prozent würde die BIGG Digital Assets-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Am 30.05.2025 hat BIGG Digital Assets die Kennzahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,01 CAD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls 0,00 CAD je Aktie gewesen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 87,61 Prozent auf 4,09 Mio. CAD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,18 Mio. CAD erwirtschaftet worden.

In der Bilanz 2025 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,030 CAD je BIGG Digital Assets-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.net