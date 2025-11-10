BIGG Digital Assets Aktie News: BIGG Digital Assets zieht am Mittag deutlich an

Notierung im Fokus

Die Aktionäre schickten das Papier von BIGG Digital Assets nach oben. Im BMN-Handel gewann die Aktie um 11:43 Uhr 6,0 Prozent auf 0,053 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die BIGG Digital Assets-Aktie bisher bei 0,053 EUR. Bei 0,051 EUR eröffnete der Anteilsschein.

Der Anteilsschein kletterte am 05.12.2024 auf bis zu 0,179 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die BIGG Digital Assets-Aktie 234,831 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.11.2025 bei 0,049 EUR. Derzeit notiert die BIGG Digital Assets-Aktie damit 9,426 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

BIGG Digital Assets veröffentlichte am 28.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei 0,00 CAD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,01 CAD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 2,66 Mio. CAD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,40 Mio. CAD umgesetzt.

Analysten erwarten für 2025 einen Verlust in Höhe von -0,020 CAD je BIGG Digital Assets-Aktie.

Redaktion finanzen.net