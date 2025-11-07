DAX23.590 -0,6%Est505.582 -0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,57 -2,9%Nas22.718 -1,5%Bitcoin86.694 -1,2%Euro1,1588 +0,4%Öl63,60 +0,1%Gold3.987 +0,3%
So entwickelt sich BIGG Digital Assets

BIGG Digital Assets Aktie News: BIGG Digital Assets zeigt sich am Freitagnachmittag freundlich

07.11.25 16:08 Uhr
Die Aktie von BIGG Digital Assets zählt am Freitagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt sprang die BIGG Digital Assets-Aktie im BMN-Handel an und legte um 2,8 Prozent auf 0,055 EUR zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BIGG Digital Assets
0,05 EUR 0,00 EUR 7,06%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:43 Uhr stieg die BIGG Digital Assets-Aktie. In der BMN-Sitzung kletterte das Papier um 2,8 Prozent auf 0,055 EUR. Die BIGG Digital Assets-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 0,055 EUR. Den BMN-Handel startete das Papier bei 0,049 EUR.

Am 05.12.2024 erreichte der Anteilsschein mit 0,179 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 225,683 Prozent könnte die BIGG Digital Assets-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 07.11.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,049 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 11,111 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

BIGG Digital Assets ließ sich am 28.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie lag bei 0,00 CAD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,01 CAD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat BIGG Digital Assets im vergangenen Quartal 2,66 Mio. CAD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 10,83 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte BIGG Digital Assets 2,40 Mio. CAD umsetzen können.

2025 dürfte BIGG Digital Assets einen Verlust von -0,020 CAD verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.net

