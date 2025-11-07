BIGG Digital Assets Aktie News: BIGG Digital Assets am Freitagmittag gesucht

So bewegt sich BIGG Digital Assets

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von BIGG Digital Assets. Zuletzt ging es für das BIGG Digital Assets-Papier aufwärts. Im BMN-Handel verteuerte es sich um 2,8 Prozent auf 0,055 EUR.

Die Aktie notierte um 11:44 Uhr mit Gewinnen. Im BMN-Handel legte sie um 2,8 Prozent auf 0,055 EUR zu. Das bisherige Tageshoch markierte die BIGG Digital Assets-Aktie bei 0,055 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 0,049 EUR.

Am 05.12.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,179 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die BIGG Digital Assets-Aktie 225,683 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.11.2025 bei 0,049 EUR. Der aktuelle Kurs der BIGG Digital Assets-Aktie ist somit 11,111 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

BIGG Digital Assets veröffentlichte am 28.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,00 CAD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei BIGG Digital Assets ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,01 CAD in den Büchern gestanden. BIGG Digital Assets hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,66 Mio. CAD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 10,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 2,40 Mio. CAD erwirtschaftet worden waren.

Laut Analysten dürfte BIGG Digital Assets im Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -0,020 CAD einfahren.

Redaktion finanzen.net