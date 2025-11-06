DAX23.730 -1,3%Est505.608 -1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,75 -4,2%Nas23.061 -1,9%Bitcoin88.066 -2,6%Euro1,1541 +0,4%Öl63,22 -0,5%Gold3.978 ±-0,0%
BIGG Digital Assets Aktie News: BIGG Digital Assets verzeichnet am Donnerstagnachmittag kaum Ausschläge

06.11.25 16:08 Uhr
BIGG Digital Assets Aktie News: BIGG Digital Assets verzeichnet am Donnerstagnachmittag kaum Ausschläge

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Donnerstagnachmittag die Aktie von BIGG Digital Assets. Die BIGG Digital Assets-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im BMN-Handel notierte das Papier bei 0,055 EUR.

Zum Vortag unverändert notierte die BIGG Digital Assets-Aktie um 15:44 Uhr im BMN-Handel bei 0,055 EUR. Bei 0,055 EUR erreichte die BIGG Digital Assets-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die BIGG Digital Assets-Aktie sank bis auf 0,055 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 0,055 EUR.

Am 05.12.2024 markierte das Papier bei 0,179 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 228,073 Prozent Plus fehlen der BIGG Digital Assets-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.04.2025 (0,050 EUR). Mit dem aktuellen Kurs notiert die BIGG Digital Assets-Aktie 9,000 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte BIGG Digital Assets am 28.08.2025. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von 0,00 CAD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,01 CAD je Aktie gewesen. Im abgelaufenen Quartal hat BIGG Digital Assets 2,66 Mio. CAD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 10,83 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2,40 Mio. CAD erwirtschaftet worden.

Experten prognostizieren für das Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -0,020 CAD je BIGG Digital Assets-Aktie.

Redaktion finanzen.net



