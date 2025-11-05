DAX24.045 +0,4%Est505.667 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,03 +1,8%Nas23.483 +0,6%Bitcoin89.970 +1,7%Euro1,1484 ±-0,0%Öl64,13 -0,3%Gold3.982 +1,3%
Kursentwicklung im Fokus

BIGG Digital Assets Aktie News: BIGG Digital Assets am Nachmittag in Rot

05.11.25 16:08 Uhr
BIGG Digital Assets Aktie News: BIGG Digital Assets am Nachmittag in Rot

Die Aktie von BIGG Digital Assets gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der Tradegate-Sitzung 0,3 Prozent auf 0,059 EUR.

Die BIGG Digital Assets-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung um 15:53 Uhr 0,3 Prozent im Minus bei 0,059 EUR. Das Tagestief markierte die BIGG Digital Assets-Aktie bei 0,054 EUR. Bei 0,055 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im Tradegate-Handel wechselten bis jetzt 51.597 BIGG Digital Assets-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 0,178 EUR erreichte der Titel am 10.12.2024 ein 52-Wochen-Hoch. 200,506 Prozent Plus fehlen der BIGG Digital Assets-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 07.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,053 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 9,949 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

BIGG Digital Assets ließ sich am 28.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. BIGG Digital Assets hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,00 CAD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,01 CAD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Der Umsatz wurde auf 2,66 Mio. CAD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,40 Mio. CAD umgesetzt worden waren.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2025 -0,020 CAD je Aktie in den BIGG Digital Assets-Büchern.

Redaktion finanzen.net

