BIGG Digital Assets Aktie News: BIGG Digital Assets zieht am Vormittag deutlich an

BIGG Digital Assets im Fokus

Die Aktie von BIGG Digital Assets gehört am Dienstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt stieg die BIGG Digital Assets-Aktie. In der BMN-Sitzung kletterte das Papier um 19,8 Prozent auf 0,063 EUR.

Das Papier von BIGG Digital Assets legte um 09:13 Uhr zu und stieg im BMN-Handel um 19,8 Prozent auf 0,063 EUR. Der Kurs der BIGG Digital Assets-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 0,063 EUR zu. Bei 0,063 EUR ging der Anteilsschein in den BMN-Handel.

Der Anteilsschein kletterte am 05.12.2024 auf bis zu 0,179 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die BIGG Digital Assets-Aktie derzeit noch 183,810 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 0,050 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.04.2025). Der aktuelle Kurs der BIGG Digital Assets-Aktie ist somit 20,635 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Am 28.08.2025 lud BIGG Digital Assets zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,00 CAD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte BIGG Digital Assets ebenfalls -0,01 CAD je Aktie eingebüßt. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 2,66 Mio. CAD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 10,83 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte BIGG Digital Assets einen Umsatz von 2,40 Mio. CAD eingefahren.

Experten prognostizieren für das Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -0,020 CAD je BIGG Digital Assets-Aktie.

