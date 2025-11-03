DAX24.228 +1,1%Est505.701 +0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,76 -0,9%Nas23.725 +0,6%Bitcoin93.665 -2,4%Euro1,1515 -0,2%Öl64,48 -0,9%Gold4.006 +0,1%
Aktienkurs aktuell

BIGG Digital Assets Aktie News: BIGG Digital Assets am Mittag nahe Nulllinie

03.11.25 12:05 Uhr
BIGG Digital Assets Aktie News: BIGG Digital Assets am Mittag nahe Nulllinie

Die Aktie von BIGG Digital Assets hat am Montagmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der BIGG Digital Assets-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via BMN bei 0,063 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BIGG Digital Assets
0,05 EUR -0,00 EUR -2,29%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Zum Vortag unverändert notierte die BIGG Digital Assets-Aktie um 11:43 Uhr im BMN-Handel bei 0,063 EUR. Die BIGG Digital Assets-Aktie zog in der Spitze bis auf 0,063 EUR an. In der Spitze fiel die BIGG Digital Assets-Aktie bis auf 0,063 EUR. Die BMN-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 0,063 EUR.

Mit einem Kursgewinn bis auf 0,179 EUR erreichte der Titel am 05.12.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 183,810 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 0,050 EUR am 08.04.2025. Mit dem aktuellen Kurs notiert die BIGG Digital Assets-Aktie 26,000 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte BIGG Digital Assets am 28.08.2025. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,00 CAD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei BIGG Digital Assets ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,01 CAD in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat BIGG Digital Assets im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,83 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 2,66 Mio. CAD. Im Vorjahresviertel waren 2,40 Mio. CAD in den Büchern gestanden.

Experten gehen davon aus, dass BIGG Digital Assets im Jahr 2025 -0,020 CAD je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Brian A Jackson / Shutterstock.com

