BIGG Digital Assets Aktie News: BIGG Digital Assets tendiert am Mittag seitwärts

Notierung im Blick

Die Aktie von BIGG Digital Assets zeigt sich am Freitagmittag ohne große Bewegung. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der BIGG Digital Assets-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via BMN bei 0,063 EUR.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 11:43 Uhr die BIGG Digital Assets-Aktie. Der Anteilsschein notierte via BMN bei 0,063 EUR. Die BIGG Digital Assets-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 0,063 EUR. Im Tief verlor die BIGG Digital Assets-Aktie bis auf 0,058 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 0,058 EUR.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.12.2024 bei 0,179 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 183,810 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.04.2025 bei 0,050 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 20,635 Prozent könnte die BIGG Digital Assets-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

BIGG Digital Assets veröffentlichte am 28.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,00 CAD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei BIGG Digital Assets ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,01 CAD in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 2,66 Mio. CAD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,40 Mio. CAD umgesetzt worden waren.

In der Bilanz 2025 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,020 CAD je BIGG Digital Assets-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.net