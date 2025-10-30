BIGG Digital Assets Aktie News: BIGG Digital Assets wird am Donnerstagnachmittag ausgebremst

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von BIGG Digital Assets gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die BIGG Digital Assets-Aktie notierte im Tradegate-Handel zuletzt mit Abschlägen von 2,4 Prozent bei 0,060 EUR.

Die Aktie verlor um 15:59 Uhr in der Tradegate-Sitzung 2,4 Prozent auf 0,060 EUR. Das Tagestief markierte die BIGG Digital Assets-Aktie bei 0,060 EUR. Bei 0,067 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via Tradegate 139.770 BIGG Digital Assets-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 10.12.2024 auf bis zu 0,178 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 196,506 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 07.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 0,053 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der BIGG Digital Assets-Aktie liegt somit 12,547 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 28.08.2025 lud BIGG Digital Assets zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. BIGG Digital Assets hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,00 CAD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,01 CAD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 10,83 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2,66 Mio. CAD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2,40 Mio. CAD in den Büchern gestanden.

Analysten gehen davon aus, dass BIGG Digital Assets 2025 einen Verlust in Höhe von -0,020 CAD je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.net