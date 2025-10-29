BIGG Digital Assets Aktie News: BIGG Digital Assets verzeichnet am Mittwochmittag kaum Ausschläge

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von BIGG Digital Assets hat am Mittwochmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die BIGG Digital Assets-Aktie notierte im BMN-Handel zuletzt bei 0,065 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Die BIGG Digital Assets-Aktie zeigte sich um 11:44 Uhr stabil und notierte im BMN-Handel bei 0,065 EUR. Den Tageshöchststand markierte die BIGG Digital Assets-Aktie bei 0,065 EUR. Das bisherige Tagestief markierte BIGG Digital Assets-Aktie bei 0,065 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 0,065 EUR.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 05.12.2024 bei 0,179 EUR. 175,077 Prozent Plus fehlen der BIGG Digital Assets-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 08.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 0,050 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BIGG Digital Assets-Aktie 23,077 Prozent sinken.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte BIGG Digital Assets am 28.08.2025. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von 0,00 CAD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,01 CAD je Aktie gewesen. Im abgelaufenen Quartal hat BIGG Digital Assets 2,66 Mio. CAD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 10,83 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2,40 Mio. CAD erwirtschaftet worden.

2025 dürfte BIGG Digital Assets einen Verlust von -0,020 CAD verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.net