BIGG Digital Assets Aktie News: BIGG Digital Assets verteidigt am Vormittag Tendenz

29.10.25 09:22 Uhr
BIGG Digital Assets Aktie News: BIGG Digital Assets verteidigt am Vormittag Tendenz

Wenig Veränderung zeigt am Mittwochvormittag die Aktie von BIGG Digital Assets. Die BIGG Digital Assets-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im BMN-Handel bei 0,065 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BIGG Digital Assets
0,05 EUR -0,00 EUR -2,91%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Mit einem Kurs von 0,065 EUR zeigte sich die BIGG Digital Assets-Aktie im BMN-Handel um 09:13 Uhr kaum verändert. Kurzfristig markierte die BIGG Digital Assets-Aktie bei 0,065 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Der Kurs der BIGG Digital Assets-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 0,065 EUR nach. Den BMN-Handel startete das Papier bei 0,065 EUR.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 05.12.2024 bei 0,179 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 175,077 Prozent hinzugewinnen. Am 08.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 0,050 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BIGG Digital Assets-Aktie 23,077 Prozent sinken.

Am 28.08.2025 äußerte sich BIGG Digital Assets zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. BIGG Digital Assets hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,00 CAD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,01 CAD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 2,66 Mio. CAD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 10,83 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte BIGG Digital Assets einen Umsatz von 2,40 Mio. CAD eingefahren.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2025 -0,020 CAD je Aktie in den BIGG Digital Assets-Büchern.

Redaktion finanzen.net

