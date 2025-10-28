BIGG Digital Assets Aktie News: BIGG Digital Assets gewinnt am Dienstagnachmittag an Boden

Notierung im Blick

Die Aktie von BIGG Digital Assets gehört am Dienstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die BIGG Digital Assets-Aktie konnte zuletzt im BMN-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,2 Prozent auf 0,066 EUR.

Im BMN-Handel gewannen die BIGG Digital Assets-Papiere um 16:05 Uhr 2,2 Prozent. Die BIGG Digital Assets-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 0,066 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 0,065 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 504 BIGG Digital Assets-Aktien.

Am 05.12.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 0,179 EUR. Derzeit notiert die BIGG Digital Assets-Aktie damit 62,864 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 0,050 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.04.2025). Mit einem Kursverlust von 24,699 Prozent würde die BIGG Digital Assets-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Am 28.08.2025 hat BIGG Digital Assets die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von 0,00 CAD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,01 CAD je Aktie gewesen. Im abgelaufenen Quartal hat BIGG Digital Assets 2,66 Mio. CAD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 10,83 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2,40 Mio. CAD erwirtschaftet worden.

Experten prognostizieren für das Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -0,020 CAD je BIGG Digital Assets-Aktie.

Redaktion finanzen.net