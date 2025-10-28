DAX24.246 -0,3%Est505.698 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,68 -1,7%Nas23.637 +1,9%Bitcoin98.203 +0,2%Euro1,1660 +0,1%Öl64,66 -1,7%Gold3.903 -2,2%
BIGG Digital Assets Aktie News: BIGG Digital Assets am Vormittag behauptet

28.10.25 09:22 Uhr
Wenig Veränderung zeigt am Dienstagvormittag die Aktie von BIGG Digital Assets. Mit einem Kurs von 0,065 EUR zeigte sich die BIGG Digital Assets-Aktie im BMN-Handel zuletzt kaum verändert.

Die BIGG Digital Assets-Aktie bewegte sich um 09:14 Uhr kaum. Das Papier stand via BMN bei 0,065 EUR. Bei 0,065 EUR markierte die BIGG Digital Assets-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die größten Abgaben verzeichnete die BIGG Digital Assets-Aktie bis auf 0,065 EUR. Mit einem Wert von 0,065 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag.

Am 05.12.2024 markierte das Papier bei 0,179 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 175,077 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 0,050 EUR erreichte der Anteilsschein am 08.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 23,077 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BIGG Digital Assets-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte BIGG Digital Assets am 28.08.2025. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von 0,00 CAD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,01 CAD je Aktie gewesen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat BIGG Digital Assets in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,83 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 2,66 Mio. CAD im Vergleich zu 2,40 Mio. CAD im Vorjahresquartal.

Laut Analysten dürfte BIGG Digital Assets im Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -0,020 CAD einfahren.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Lotus_studio / Shutterstock.com

