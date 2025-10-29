SPI-Wert Intershop-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Intershop von vor 5 Jahren eingebracht

Intershop-Anlage

Bei einem frühen Intershop-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Am 29.10.2020 wurde das Intershop-Papier via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 111,00 CHF. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 10.000 CHF in die Intershop-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 90,090 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Intershop-Aktie auf 157,40 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 14.180,18 CHF wert. Damit wäre die Investition 41,80 Prozent mehr wert.

Die Marktkapitalisierung von Intershop belief sich zuletzt auf 1,45 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

