DAX24.268 ±-0,0%Est505.718 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,45 +2,9%Nas23.827 +0,8%Bitcoin97.304 +0,4%Euro1,1622 -0,3%Öl64,24 -0,3%Gold4.014 +1,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Rheinmetall 703000 PayPal A14R7U Beyond Meat A2N7XQ Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Amazon 906866 DroneShield A2DMAA Tesla A1CX3T Nordex A0D655 RENK RENK73 Deutsche Telekom 555750 Microsoft 870747 Infineon 623100 Deutsche Bank 514000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Vor Fed-Entscheid: DAX zurückhaltend -- Börsen in Fernost schließen fest -- Deutsche Bank übertrifft Erwartungen -- Mercedes-Benz erleidet Gewinneinbruch -- NVIDIA, Redcare, adidas, RWE im Fokus
Top News
Mercedes-Benz-Aktie zieht kräftig an: Gewinneinbruch nach Sparprogramm - bessere Marge in Q3 Mercedes-Benz-Aktie zieht kräftig an: Gewinneinbruch nach Sparprogramm - bessere Marge in Q3
DAX 40-Wert Deutsche Telekom-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Deutsche Telekom von vor einem Jahr eingefahren DAX 40-Wert Deutsche Telekom-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Deutsche Telekom von vor einem Jahr eingefahren
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Mit 5 Sternen von Morningstar und Capital ausgezeichnet: Dieser Fonds schlägt den Weltaktienmarkt mit kollektiver Intelligenz. Jetzt mehr erfahren!
Intershop-Anlage

SPI-Wert Intershop-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Intershop von vor 5 Jahren eingebracht

29.10.25 10:00 Uhr

Bei einem frühen Intershop-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Intershop
157,20 CHF -0,20 CHF -0,13%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Am 29.10.2020 wurde das Intershop-Papier via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 111,00 CHF. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 10.000 CHF in die Intershop-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 90,090 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Intershop-Aktie auf 157,40 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 14.180,18 CHF wert. Damit wäre die Investition 41,80 Prozent mehr wert.

Die Marktkapitalisierung von Intershop belief sich zuletzt auf 1,45 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf Intershop

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Intershop

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Intershop

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Intershop

DatumRatingAnalyst
04.03.2011Intershop holdVontobel Research
03.03.2011Intershop holdVontobel Research
27.08.2010Intershop holdVontobel Research
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
DatumRatingAnalyst
04.03.2011Intershop holdVontobel Research
03.03.2011Intershop holdVontobel Research
27.08.2010Intershop holdVontobel Research
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Intershop nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen