MDAX-Titel TUI-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in TUI von vor 10 Jahren angefallen
Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in TUI-Aktien gewesen.
Werte in diesem Artikel
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse XETRA Handel mit TUI-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 47,60 EUR. Bei einem Investment von 10.000 EUR in das TUI-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 210,073 TUI-Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 28.10.2025 1.549,92 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 7,38 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 84,50 Prozent.
Jüngst verzeichnete TUI eine Marktkapitalisierung von 3,74 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
