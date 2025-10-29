SPI-Wert Zuger Kantonalbank-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Zuger Kantonalbank von vor 10 Jahren verdient

Langfristige Investition

Bei einem frühen Investment in Zuger Kantonalbank-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Vor 10 Jahren wurde das Zuger Kantonalbank-Aktie via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 4.645,00 CHF. Bei einer 1.000-CHF-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0,215 Zuger Kantonalbank-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Zuger Kantonalbank-Aktie auf 8.780,00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1.890,20 CHF wert. Mit einer Performance von +89,02 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Zuger Kantonalbank erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 2,53 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net