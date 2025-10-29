DAX24.268 ±-0,0%Est505.718 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,45 +2,9%Nas23.827 +0,8%Bitcoin97.304 +0,4%Euro1,1622 -0,3%Öl64,24 -0,3%Gold4.014 +1,9%
Langfristige Investition

SPI-Wert Zuger Kantonalbank-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Zuger Kantonalbank von vor 10 Jahren verdient

29.10.25 10:00 Uhr

Bei einem frühen Investment in Zuger Kantonalbank-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Zuger Kantonalbank
8.780,00 CHF 0,00 CHF 0,00%
Charts|News|Analysen

Vor 10 Jahren wurde das Zuger Kantonalbank-Aktie via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 4.645,00 CHF. Bei einer 1.000-CHF-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0,215 Zuger Kantonalbank-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Zuger Kantonalbank-Aktie auf 8.780,00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1.890,20 CHF wert. Mit einer Performance von +89,02 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Zuger Kantonalbank erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 2,53 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

