SPI-Wert Zuger Kantonalbank-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Zuger Kantonalbank von vor 10 Jahren verdient
Bei einem frühen Investment in Zuger Kantonalbank-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.
Werte in diesem Artikel
Vor 10 Jahren wurde das Zuger Kantonalbank-Aktie via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 4.645,00 CHF. Bei einer 1.000-CHF-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0,215 Zuger Kantonalbank-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Zuger Kantonalbank-Aktie auf 8.780,00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1.890,20 CHF wert. Mit einer Performance von +89,02 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Zuger Kantonalbank erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 2,53 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
