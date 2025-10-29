DAX24.124 -0,6%Est505.706 ±0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,01 -0,5%Nas23.958 +0,6%Bitcoin96.120 -0,8%Euro1,1605 -0,4%Öl64,80 +0,5%Gold3.930 -0,3%
Bücher geöffnet

Alphabet-Aktie springt an: Google-Mutter steigert Gewinn

29.10.25 22:05 Uhr
NASDAQ-Riese Alphabet-Aktie gewinnt: Bei Google-Konzern laufen die Geschäfte gut

Mit dem Börsenriesen Alphabet hat ein weiteres Schwergewicht am Mittwoch seine Bücher geöffnet. So schnitt die Google-Mutter ab.

Werte in diesem Artikel
Alphabet A (ex Google)
248,75 EUR 19,05 EUR 8,29%
Für Alphabet ist das dritte Geschäftsquartal 2025 mit einem Ergebnisplus zu Ende gegangen. Der Internet-Riese verdiente von Juli bis September 34,98 Milliarden Dollar (rund 30,1 Mrd Euro) nach 26,30 Milliarden Dollar ein Jahr zuvor, wie das Unternehmen am Mittwoch nach New Yorker Börsenschluss mitteilte. Der Gewinn je Aktie verbesserte sich von 2,12 US-Dollar auf 2,87 US-Dollar, damit verdiente die Google-Mutter mehr als am Markt erwartet worden war (2,263 US-Dollar je Aktie). Die EU-Kommission wirft Google (Alphabet C (ex Google)) und Alphabet Wettbewerbsverstöße im Werbegeschäft vor und verhängte im September eine Strafe von 2,95 Milliarden Euro.

Der Umsatz lag mit 102,35 Milliarden US-Dollar unterdessen über den Expertenerwartungen, die sich im Vorfeld auf 99,963 Milliarden US-Dollar belaufen hatten. Im Vergleichszeitraum des Vorjahres hatten noch Erlöse von 88,251 Milliarden US-Dollar in den Büchern gestanden.

Das Werbegeschäft von Google samt der Videoplattform Youtube bleibt der wichtigste Geldbringer des Konzerns: Es wuchs im Jahresvergleich um 12,6 Prozent auf 56,57 Milliarden Dollar. Der Internet-Konzern gestaltet seine Suchmaschine gerade mit Künstlicher Intelligenz um.

Die Entwicklung des Anzeigengeschäfts wird sehr genau beobachtet. Denn Google bringt in die Suchmaschine mehr mit Hilfe von KI erstellte Zusammenfassungen ein, die Anfragen der Nutzer direkt beantworten können. Damit könnte der Anreiz sinken, auf Links neben den Suchergebnissen zu klicken. Damit verdiente Google aber traditionell das Geld.

Die Alphabet-Aktie klettert am Mittwoch an der NASDAQ nachbörslich zeitweise um 4,98 Prozent auf 288,87 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX

27.10.2025Alphabet A (ex Google) OverweightJP Morgan Chase & Co.
14.10.2025Alphabet A (ex Google) OverweightJP Morgan Chase & Co.
02.10.2025Alphabet A (ex Google) BuyJefferies & Company Inc.
03.09.2025Alphabet A (ex Google) NeutralUBS AG
03.09.2025Alphabet A (ex Google) OverweightJP Morgan Chase & Co.
27.10.2025Alphabet A (ex Google) OverweightJP Morgan Chase & Co.
14.10.2025Alphabet A (ex Google) OverweightJP Morgan Chase & Co.
02.10.2025Alphabet A (ex Google) BuyJefferies & Company Inc.
03.09.2025Alphabet A (ex Google) OverweightJP Morgan Chase & Co.
03.09.2025Alphabet A (ex Google) OutperformRBC Capital Markets
03.09.2025Alphabet A (ex Google) NeutralUBS AG
14.08.2025Alphabet A (ex Google) NeutralUBS AG
24.07.2025Alphabet A (ex Google) NeutralUBS AG
16.07.2025Alphabet A (ex Google) NeutralUBS AG
22.05.2025Alphabet A (ex Google) NeutralUBS AG
15.05.2019Alphabet A (ex Google) verkaufenCredit Suisse Group
24.11.2008Google sellMerriman Curhan Ford & Co
19.11.2008Google ausgestopptNasd@q Inside
16.03.2007Google Bär der WocheDer Aktionärsbrief
08.03.2006Google im intakten AbwärtstrendDer Aktionär

