BIGG Digital Assets Aktie News: BIGG Digital Assets macht am Nachmittag Boden gut

Kursentwicklung

Die Aktie legte um 16:06 Uhr in der Tradegate-Sitzung 4,7 Prozent auf 0,069 EUR zu. Die BIGG Digital Assets-Aktie zog in der Spitze bis auf 0,069 EUR an. Zur Startglocke stand der Titel bei 0,063 EUR. Von der BIGG Digital Assets-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 185.334 Stück gehandelt.

Am 10.12.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 0,178 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die BIGG Digital Assets-Aktie damit 61,392 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.04.2025 bei 0,053 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 22,384 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

BIGG Digital Assets veröffentlichte am 28.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von 0,00 CAD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,01 CAD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 10,83 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 2,40 Mio. CAD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 2,66 Mio. CAD ausgewiesen.

Der Verlust 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,020 CAD je BIGG Digital Assets-Aktie belaufen.

