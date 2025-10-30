BIGG Digital Assets Aktie News: BIGG Digital Assets verzeichnet am Vormittag kaum Ausschläge

Aktienkurs aktuell

Ohne große Bewegung zeigt sich am Donnerstagvormittag die Aktie von BIGG Digital Assets. Anleger zeigten sich zuletzt bei der BIGG Digital Assets-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im BMN-Handel nahezu unverändert bei 0,063 EUR.

Die BIGG Digital Assets-Aktie wies um 09:13 Uhr kaum Veränderungen aus. Im BMN-Handel notierte das Papier bei 0,063 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die BIGG Digital Assets-Aktie bei 0,063 EUR. Die BIGG Digital Assets-Aktie gab in der Spitze bis auf 0,060 EUR nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 0,060 EUR.

Der Anteilsschein kletterte am 05.12.2024 auf bis zu 0,179 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 183,810 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 0,050 EUR am 08.04.2025. Das 52-Wochen-Tief könnte die BIGG Digital Assets-Aktie mit einem Verlust von 20,635 Prozent wieder erreichen.

Am 28.08.2025 äußerte sich BIGG Digital Assets zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,00 CAD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,01 CAD ebenfalls auf diesem Niveau. BIGG Digital Assets hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,66 Mio. CAD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 10,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 2,40 Mio. CAD erwirtschaftet worden waren.

Analysten gehen davon aus, dass BIGG Digital Assets 2025 einen Verlust in Höhe von -0,020 CAD je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.net